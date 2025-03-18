شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: والدى المخرج محدى أحمد على تفاعل مع مسلسل أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد مجدى الذى شارك فى بطولة مسلسل أثينا الذى عرض فى النصف الأول من دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن رأى والده المخرج الكبير مجدى أحمد على فى العمل حيث صرح قائلا:" لم تحدث معه عن تفاصيل العمل قبل بدء عرضه، لأننى شخص كتوم ولا أتحدث كثيرا، خاصة مع حماسى للمسلسل".

وتابع مجدى قائلا:" تحدثت والد المخرج مجدى أحمد على بشكل عام، ولكن مسلسل أثينا أحبه، وكان متفاعل مع العمل خاصة عن شخصية أثينا".

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشرى، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه فى منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر فى البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعى هذا العالم الذى من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا فى القريب العاجل فى المجتمع الذى نعيش به، والسؤال المهم فى المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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