شكرا لقرائتكم خبر عن لميس محمد تكتب: شكرا لـ الطفل على البيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الحلقات الأولى من مسلسل لام شمسية ضمن مسلسلات النصف الثانى من دراما رمضان 2025، ولاقى العمل احتفاء جماهيريا كبيرا الذى انقسم ما بين مؤيد ومعارض، بسبب طرح قضية التحرش الجنسي للأطفال، وهذا يرجع إلى حساسية القضية الكبير.

ولكن من النقاط المضيئة في مسلسل لام شمسية هي شجاعة الطفل على البيلى، بطل العمل الذى يقدم شخصية يوسف، ابن أحمد صلاح السعدنى وتراعاه زوجته أمينة خليل.

يوسف هو الطفل الذى يتعرض للأزمة في خلال أحداث العمل من قبل صديق والده محمد شاهين، وبعد مشاهدة أول حلقتين يجب التأكيد على أن هذه الشخصية تتطلب جهدا وشجاعة كبيرة من مؤديها.

ولهذا كان وجود سارة عزيز مديرة ومؤسسة Safe Egypt وعضو مجلس إدارة في المجلس القومي للأمومة والطفولة في موقع التصوير من العناصر المهمة التي أشار إليها المخرج كريم الشناوى للحفاظ على سلامته النفسية.

لأنه من المتوقع أن يواجه هذا الطفل تحديات نفسية كبيرة خلال تصوير المشاهد والتي بالتالى تحتاج إلى مختص محترف يجيد التعامل معه، ومع ما يشعر به من أحساسيس مختلفة بسبب صعوبة القضية التي يطرحها مسلسل لام شمسية.

ولكن الشجاعة الحقيقة في الطفل على البيلى هو تقديمه للشخصية من الأساس، وهذا يكشف عن البيئة التي نشأ بها، لأنها أعطته كل المشاعر التي تأهله لتقديمها من طمأنة واهتمام نفسى جعلت منه طفل "سوى"، مهذب كما ظهر في حلقات المسلسل الأولى.

يجذب على أو يوسف من الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية الانتباه بسبب تصرفاته غير المعتادة على الأطفال، عصبية غير مبررة للجميع، وكذبه لحماية نفسه من العقاب، ورفضه لكثير من الطلبات بشكل عنيف، سواء في المنزل أو المدرسة، وهذا على عكس ملامحه البرئية الصغيرة.

ومع التمكن الذى ظهر به الطفل على البيلى في الحلقات الأولى من مسلسل لام شمسية، يكشف تفهم هذا الطفل لـ حجم المسؤولية النفسية الكبيرة بمجرد حصوله على هذ الدور الصعب.

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