شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بمحمد شاهين فى لام شمسية: ممثل موهوب جدا ومتنوع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بأداء الفنان محمد شاهين خلال أحداث مسلسل لام شمسية الذى يعرض حاليا، مشيرة إلى أنه ممثل موهوب، وأن أدائه فى المسلسل سوف يكون نقطة فارقة.

ونشرت ماجدة خير الله صورة لمحمد شاهين، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "محمد شاهين ممثل موهوب جدا، ومتنوع الأداء، وجرئ فى اختياراته، لم يصل للنجوميه التي يستحقها، واتمنى أن دوره فى لام شمسية يلفت النظر لحجم موهبته، المسلسل سوف بكون نقطه فارقة فى دور الدراما فى طرح قضايا المجتمع الشائكة".



ماجدة خير الله

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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