شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. هل تتحدى ياسمين صبرى زوجها بعد صدمتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبرى والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "فاطمة" وفاء عامر و"صبري" عزت زين وابنهما "أحمد" عابد عنانى، لزيارة ابنتهما "زينب" ياسمين صبرى بعد زواجها، وإحضار الطعام لها.

واستيقظت "زينب" من النوم وأثناء ذهابها لفتح الباب، استوقفها زوجها "أسامة" نيقولا معوض، وأخبرها أن تستكمل نومها كأنهما غير موجودين، وأصر على هذا الأمر لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة 3، فهل سيستطيع منعها أم انها ستتحداه وستفتح باب الشقة لأهلها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON فى تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحًا.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع فى اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التى تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التى أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعى، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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