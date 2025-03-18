شكرا لقرائتكم خبر عن عيون صفاء الطوخى تفضح ماضى محمد شاهين.. ابنى مريض البيدوفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لام شمسية.. أنا ابنى مريض بيدوفيليا ولازم اجميه من الناس واى حد هيقول عليه كلمه هاكله بسنانى.. أى حد يرمى ابنه بتهمة ويقول إنه اتحرش بإبنه أو بنته سفالة وقلة أدب.. تلك الكلمات هاجمت بها صفاء الطوخى الفنانة يسرا اللوزى زوجة ابنها محمد شاهين المتهم بهتك عرض الطفل يوسف نجل أمينة خليل وأحمد السعدنى، يسرا اللوزى صضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، والذى أحدث ضجة واسعة منذ عرضه وأصبح حديث السوشيال ميديا بعد طرح القضية بشكل عام لتوعية المجتمع.

الحقيقة أن نظرات وعيون صفاء الطوخى والدة محمد شاهين فضحتها وأوضحت أنها تعلم جيدا أن ابنها مريض البيدوفيليا منذ زمن، ولكن كأم يجب أن تدافع عن ابنها حتى الرمق الأخير، وبدا ذلك واضحًا فى المحادثة التى جارت بين صفاء ويسرا اللوزى زوجة محمد شاهين، عندما سألتها حماتها ماذا حدث جعل السعدنى يضرب ابنها ويدخله فى غيبوبه، لترد يسرااللوزى التى من الواضح إنها تعانى من مرض زوجها إنه هتك عرض الطفل يوسف، لتثور الأم وتدافع عن ابنها بشكل هستيرى.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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