شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمرى الحلقة 4.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري للنجمة روجينا، على قناة dmc فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

انتهت النجمة روجينا من تصوير مسلسل حسبة عمري، وحضر كل أبطال العمل فى اليوم النهائى للتصوير بينما قاموا بعمل احتفال خاص فرحة بانتهاء التصوير بعد شهور من تصوير المسلسل الذى يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم إضافة إلى الدكتور أشرف زكى والذى ظهر بصحة جيدة.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما فى التصاعد، ويدخل الثنائى فى صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل،محمود البزاوى، ومحمد رضوان، على الطيب، نادين فاروق، نور ايهاب، نور قدرى، عمر رزيق و إخراج مى ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.

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