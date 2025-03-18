شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة للنجمة غادة عبد الرازق اليوم الثلاثاء، على قناة ON فى الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة 6:45 صباحًا، ويعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

شهدت الثانية من مسلسل شباب إمرأة بين شفاعات (غادة عبد الرازق) وإمام (يوسف عمر) بسبب تصرفات الأخير المزعجة فى شقتها، ما جعلها تضطر إلى طرده من البيت، ومع تصاعد الأحداث بدأ الجمهور يتساءل عن توقعات الحلقة 3 من مسلسل شباب امرأة لما تفعله غادة عبدالرازق فى الحلقة المقبلة.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التى لعبها شكرى سرحان فى الفيلم، بينما تظهر داليا شوقى فى شخصية سلوى التى قدمتها الفنانة شادية فى الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذى جسده الفنان عبد الوارث عسر فى الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جورى بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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