شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى مساء اليوم الثلاثاء على قناة ON الساعة 11 مساءً، والإعادة 9.30 مساء، وتعرض الحلقة على قناة ON دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 6 صباحًا.

مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 3

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة ظل حيطه، أجواء من الرومانسية والتى كانت حاضرة بقوية بين الشخصيات الرئيسية، حيث تطورت العلاقة بين زينب (ياسمين صبرى) وأسامة (نيقولا معوض) بشكل ملحوظ، مع تقديم العديد من اللحظات الدافئة والمشاعر العاطفية التى شغلت المشاهدين رغم التقلبات العاطفية،

بدأت أحداث الحلقة الثانية مع تصاعد التوتر بين زينب وأسامة، حيث رفضت زينب طلبه للزواج فى البداية وقررت طرده من منزلها، ولكن بعد محاولات أسامة المستمرة للتقرب منها، بدأ التفاهم يظهر تدريجيًا بينهما، فيما استمر أسامة فى كسب ود زينب، إلى أن وافقت على قراءة الفاتحة فقط.

ومع مرور الوقت اعترفت له بحبها ليكلل هذا الحب بالزواج، ولكن كان ختام الحلقة صدمة بعدما رفض أسامة أن تستقبل زينب أسرتها فى يوم الصباحية وتركهم واقفين على الباب وهو ما جعل حالة من الترقب والتوتر حول مستبق العلاقة بين الزوجين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع فى اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التى تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التى أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعى، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025