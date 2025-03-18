شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكى مساء اليوم الثلاثاء على قناة ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والساعة 7.30 صباحًا.

مسلسل الغاوى الحلقة 3

يتوقع الجمهور فى الحلقة 3 من مسلسل الغاوى، أن شمس هل يستطع أن يصل لسارق الساعة الخاصة بالخواجة؟، حيث أن أحد افراد عصابة شمس – أحمد مكى سرق ساعة الخواجة من يده أثناء السطو عليه هو ورجاله، ولذلك قرر الخواجة خطف ابن شقيقه مكى لمساومته على حقيبة الدولارات والساعة وأشياء أخرى، حيث نشأ صراع بينهما بسبب حق كزبرة الذى توفى على يد رجال الخواجة.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025