شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قهوة المحطة الحلقة 4.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل قهوة المحطة اليوم الثلاثاء، على قناة ON الساعة 8.30 مساء والإعادة الساعة 5:30 صباحا والساعة 3:30 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 صباحا، والساعة 12:15 صباحًا.

مسلسل قهوة المحطة الحلقة الثالثة

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل قهوة المحطة تحقيق المقدم عمرو (أحمد خالد صالح) فى قضية مقتل مؤمن الصاوى (أحمد غزي)، واستجواب شحات وزوجته، الذين جرى تصويرهما من خلال كاميرات الشارع الذى وقعت به الجريمة، حيث كان يجريان قبل وقوع الجريمة بلحظات قليلة، ما أثار الشكوك حولهما.

وأثناء استجواب الشحات وزوجته فى مسلسل قهوة المحطة الحلقة 3، قال لهما المقدم: "كل يوم تيجوا من النجمة تشحتوا وآخر اليوم تروحوا، إيه الحكاية يا عوض وكرم.. وليه الكاميرات صورتكم قبل الجريمة بدقايق وتختفوا بعدها"، لتخبره كرم بأنهما متزوجان وكان يجريان وقد الحادث للحاق بالقطار والوصول إلى بلدهما، حيث حصلا على إجازة من وظيفتيهما الرسمية، من أجل العمل بالشحاتة.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد، غادة طلعت، علاء عوض وعدد آخر من الفنانين.

وكان صُنّاع مسلسل قهوة المحطة قد أعلنوا عن مفاجأة مدوية لجمهورهم، حيث سيتم تنظيم مسابقة ضخمة لاكتشاف القاتل الحقيقى لشخصية مؤمن الصاوى (أحمد غزي) وستكون الجائزة الكبرى مليون جنيه مصرى ستُمنح للفائز المحظوظ الذى ينجح فى كشف الحقيقة قبل عرض الحلقة الأخيرة المسابقة مستمرة حتى ما قبل ختام العمل.

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