شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة اياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب، على قناة DMC فى تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية 12 ظهرًا، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا، بالاضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة، قيام حسن (إياد نصار) بتتبع الشيخ علاء (أحمد عزمى) شقيق حمادة، أثناء خروجه من منزله وخطفه، وطلب من شقيقه حمادة فدية وصلت إلى 3 مليون جنيه و40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، وهدده بعدم إبلاغ الشرطة حتى لا يتعرض شقيقه للضرر

وكشفت الحلقة عن خيانة سحر (بسمة) لزوجها وليد (محمد على رزق) تتحدث مع أحد الرجال عبر تطبيق واتساب، فيما هدد حمادة فتحى عبد الوهاب، حسن إياد نصا، بعد خطفه شقيقه الشيخ علاء، ونشبت مواجهة بين هند (ريهام عبد الغفور) وحمادة عقب عودته إلى منزله، بسبب رفض هند للعقاب الذى تتعرض، ليشتعل الحوار بين الطرفين ويضرب حمادة زوجته على رأسها وتسقط على الأرض.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات فى أجواء الأرياف وتحديدًا بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التى يسير بها الأهالى وتكون هى الفيصل بين الناس فى العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك فى إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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