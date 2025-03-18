شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء على قناة dmc الساعة 8.30، والإعادة الساعة 2:45 صباحا، والساعة 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الساعة 4.30 صباحا، والساعة 9.30، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، نهاية مثيرة تحبس الأنفاس، وهو ما جعل متابعى المسلسل ينتظرون عرض الحلقة الثامنة عشر مساء اليوم الثلاثاء لمعرفة ما ستصل إلية الأمور، حيث انتهت الحلقة أمس على تواجد فارس (كريم فهمى) داخل استراحة ليل (ياسمين عبد العزيز) مع حضور يوسف (خالد سليم) الذى يريد الدخول وفى نفس الوقت تحضر رقية إلى الفيلا وتتجه نحو استراحة ليل.

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الثامنة عشر من العمل والتى تعرض مساء اليوم، عن رد فعل يوسف تجاه ليل وشقيقه فارس فى حالة دخل الاستراحة ووجد فارس بالداخل، ومن المتوقع أيضًا أن يدخل يوسف ويختبئ فارس، وفى نفس الوقت ماذا سيكون رد فعل رقية عن مشاهدة زوجها يوسف عند طليقته ليل كل ذلك سيظهر فى حلقة اليوم.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب تدور أحداثه حول ليل الحسينى التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن؛ حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سرًا من رقية العسكرى، تدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثانى لزوجها إلا هى، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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