شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان اليوم الثلاثاء على قناتى CBC و CBC دراما، وقناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2025

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحًا والإعادة الثانية 3 مساء، وعلى CBC دراما يعرض فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحا، والإعادة الثانية 6 صباحا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحا.

ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، و1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا فى اطار صعيدى حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه فى الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة خاصة مع ظهور ابن لحكيم وقرار الأخير بتوزيع الثروة، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية فى عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتى، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسى، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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