شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما الساعة 12 صباحا، والساعة 12 ظهرا، و4:30 مساء.

وتعرض الحلقة أيضًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل الحلقة 17

وصلت أحداث مسلسل فهد البطل إلى ذروتها خلال الحلقة السابعة عشر، بعدما استطاع شامل (محسن منصور) الانتقام من فهد (أحمد العوضى)، بمساعدة شوقى (حجاج عبد العزيز) وهاشم الجاحد (مجدى بدر) طليق كناريا، بعدما وضع شامل خطة شيطانية من أجل كسر عين فهد من خلال الاعتداء على أخته راوية (كارولين عزمى) وفى نفس الوقت توريط زوجته كناريا (ميرنا نور الدين) فى الأمر.

استدعى شوقى ابنته كناريا عنده فى المنزل لرؤية ابنتها، وأرسلت اختها رسالة إلى راوية بدون علمها أخبرتها فيها بضرورة الذهاب إلى مكان معين دون علم أى شخص، وبمجرد وصول راوية فى المكان انقض عليها وخطفها هاشم الجاحد واعتدى عليها، وعندما حضر فهد إلى المكان وفى وجود الشرطة وجد راوية على الأرض مصابة بكدمات كثيرة، وبعد نقلها إلى المستشفى يخبر الطيب المعالج، فهد أن أخته تم الاعتداء عليها، لينهار فهد.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضى، كلًا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.

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