شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نجح مسلسل ولاد الشمس؟.. مدرسة حميدة ونضج مالك ودسوقى وتناغم الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل ولاد الشمس االذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال النصف الأول من الموسم الدرامى الرمضانى مباراة فى الأداء بين كل نجوم العمل على اختلاف أعمارهم وخبراتهم، وتناغم وتكافؤ ينقل إليك كل الأحاسيس والتناقضات والانفعالات بهدوء وواقعية بلا تشنج، تمكن النجم الكبير محمود حميدة أن يمسك بكل خيوط الشخصية وفى كل المشاهد بكل ما تحمله من شر، يخلق صورة جديدة للشر الناعم ويؤسس مدرسة جديدة فى الأداء، يستفزك ويدهشك طوال الوقت كلما ظهر بابتسامته ومنطقه وحنانه المصطنع، لا تستطيع أن ترمش وأنت تتابع كل هذا الشر الذى يخفيه بابتسامته الهادئة وصوته الناعم وحنانه الزائف وكأنك تتابع ثعبان يتحرك بنعومة وانسيابية ليفتك بضحاياه دون ضجيج أو صراخ.

وإن كان هذا هو الأداء المتوقع من نجم بحجم الفنان الكبير محمود حميدة، فإن ما يدعو للفخر والإعجاب والأمل هو تلك الصورة المكتملة والأداء المتناغم للنجوم الشباب أحمد مالك وطه دسوقى وقدرتهما على الوقوف أمام نجم بحجم حميدة لتصبح المشاهد التى تجمعهم سيمفونية إبداع فنى، هذا النضج الذى وصل إليه كل منهما وقدرته على توصيل كل المشاعر والأحاسيس الصعبة التى يعيشها الأيتام وهذه العلاقة القوية التى تجمعهم ببعض " أكلة واحدة ونومة واحدة".

استطاع أحمد مالك " ولعة" بكل صخبه وجدعنته وحنانه واحتياجه وعنفه وحيرته ودموعه أن يجسد تلك الحيرة والحلم والأحاسيس التى يحملها كل يتيم طوال حياته، تفوق أحمد مالك على نفسه ووصل إلى مرحلة كبيرة من النضج الفنى والقدرة على تجسيد دوره باحترافية وأداء مبدع واستيعاب لكل مشاعر الشخصية فى نظراته وحركته ومشيته ورعشة صوته وقوته وضعفه.

أما طه دسوقى فهو هذا الفنان الشاب الذى وضع نفسه فى مصاف كبار النجوم وأكثرهم قدرة على الأداء والتنوع، يحمل كل مشاعر مفتاح اليتيم العاقل "حبيب أخوه " الذى يفكر دائما فى صديقه ولعة ويحمل مسئولية اخوته من أبناء الدار ويضحى بنفسه على أمل أن يعيشوا حياة أفضل، أداء هادئ ورصين لا يأتى إلا من فنان قوى امتلك أدواته بقوة واستطاع أن يوظفها فخرجت الشخصية بكل هذا الصدق والإبداع والواقعية، واكتملت الملحمة بمشهد وفاته وعبقرية الحلقة الأخيرة التى أظهرت كيف عاش بعد موته فى روح "شقه" ورفيق عمره ولعة.

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