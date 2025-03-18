ميرنا وليد - بيروت - يُعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مسلسل "ولاد الشمس" وهو بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، غادة طلعت، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام وغيرهم، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.
يتمحور العمل حول عالم دور الأيتام، ويجسد الممثل المصري معتز هشام دور "قطايف" الذي يتوفى في الحلقة الثامنة من العمل.
معتز وفي لقاء مع موقعنا تحدث عن الذي جذبه للمشاركة في العمل، كيف عمل على تقديم شخصيته فيه، نقاط التشابه بين شخصيته في الحقيقة وبين شخصية قطايف التي قدمها، وعما إذا كان توقع هذا النجاح دوره.
كما تحدث معنز عن كواليس تصوير مشهد الوفاة المبكي، ووجه كلمة للجمهور في لبنان.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر معتز هشام : قطايف في " ولاد الشمس " يشبهني بهذه المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.