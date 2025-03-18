معتز هشام : قطايف في " ولاد الشمس " يشبهني بهذه المواصفات

ميرنا وليد - بيروت - يُعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مسلسل "ولاد الشمس" وهو بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، غادة طلعت، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام وغيرهم، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.



يتمحور العمل حول عالم دور الأيتام، ويجسد الممثل المصري معتز هشام دور "قطايف" الذي يتوفى في الحلقة الثامنة من العمل.

معتز وفي لقاء مع موقعنا تحدث عن الذي جذبه للمشاركة في العمل، كيف عمل على تقديم شخصيته فيه، نقاط التشابه بين شخصيته في الحقيقة وبين شخصية قطايف التي قدمها، وعما إذا كان توقع هذا النجاح دوره.

كما تحدث معنز عن كواليس تصوير مشهد الوفاة المبكي، ووجه كلمة للجمهور في لبنان.

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