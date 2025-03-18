هل تسعى دانييلا رحمة لتصبح أماً؟ هكذا أجابت

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانبة دانييلا رحمة أنها تتمنى أن تحقق حلمها بأن تصبح أماً، كما تحدثت عن جواني عديدة من حياتها الفنية والشخصية.



وتابعت دانييلا مؤكدة أن لديها الكثير من الأحلام التي لم تتحقق بعد ولكن أبرزها هو أن تصبح أماً، وكشفت عن رغبتها بتعلم الرقص بشكل احترافي، مؤكدةً أنها ستواصل التدريب ولن تتوقف هذه المرة.

وعن العادات التي إكتسبتها بعد زواجها من الفنان ناصيف زيتون، أكدت دانييلا خلال حديثها مع قناة سكاي نيوز بالعربية، أنها أصبحت تشرب المتة كل صباح، وبات من روتين يومها.