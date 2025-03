شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يشيد بآداء يارا السكرى فى مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان الكبير أحمد عبد العزيز عن رأيه فى أداء الفنانة الصاعدة يارا السكرى فى مسلسل فهد البطل، الذى تم الانتهاء من تصويره فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، وتخوض به يارا السكرى أولى تجاربها التمثيلية، حيث التقت يارا مع عبد العزيز خلال آخر يوم تصوير، وسألته عن رأيه فى أدائها.

وقال أحمد عبد العزيز رداً على يارا السكرى: "عجبتينى والله.. لما قلتيلى أول مرة اتقابلنا في اللوكيشن إنك بتمثلى لأول مرة، قلت وقتها إن صناع المسلسل جايبين بنوتة حلوة لمجردة جمالها علشان تعمل الدور بس الحقيقة لما اتفرجت عجبتنى المشاهد اللى عملتيها، سواء مع ضياء (محمد مهران) ومع فايزة (لوسى) ومع فهد (أحمد العوضي)"، لترد يارا السكرى بأن هذه شهادة تعتز بها جداً.

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية اسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العودة الأكبر لوالدها توفيق، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة عن تطورات علاقة اسيا بفهد بعد زواجهما مع اصرار فهد على الانتقام منن والدها.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.