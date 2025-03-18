شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. دلائل تؤكد عمل رقية العسكرى فى تجارة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة السابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب عن احتمالية عمل رقية العسكرى (نيكول سابا) في التجارة غير المشروعة، وذلك بعدما ظهرت أكثر من دلالة خلال الحلقة، أولها هو تلقيها اتصالاً من شخص إيطالي للحديث في بيزنس يجمعهما، وفى نفس الوقت تواجدت رقية في روما قبل أيام دون أن تخبر زوجها يوسف (خالد سليم) وعندما سألها الأخير رفضت الكشف عن سبب تواجدها هناك.

رقية العسكرى تعمل فى تجارة غير مشروعة

وخلال أحداث الحلقة أيضاً تم التلميح إلى عمل رقية العسكرى في التجارة غير المشروعة، بعدما سألتها شقيقتها (كاريمان) ما طبيعة البيزنس الذي تعمل فيه معتقدة أن تجارة الحديد من المستحيل أن تحقق الدخل غير الطبيعي الذي تحصل عليه رقية إضافة إلى النقلة الكبيرة التي حدثت لهم على المستوى المادى، إلا أن رقية تتهرب من الإجابة على أسالة أختها وتحاول إقناعها بأنه تفكر في الطريق الخاطئ.

دلالة أخرى تؤكد عمل رقية في تجارة غير مشروعة، وذلك بعدما أخبرت زينة مديرة مكتب يوسف أن صديقاً لها مقيماً في روما ويعمل ضابطاً، حذرها من رقية عندما عرف أن زينة تعمل مع زوج رقية، ليحاول يوسف إغلاق الموضوع ويطلب من زينة عدم التحدث في الأمر مع أي أحد، ويبدو أن الشك بدأ يدخل في قلبه خاصة وأنه لا يعرف نشاط رقية سوى أنها سيدة أعمال ودخلت شريكة معهم.

وخلال الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، أيضاً حاول يوسف إعادة رقية إلى فيلا أبو العزم مرة أخرى، بعدما غادرتها بسبب سؤال يوسف عن سبب سفرها إلى روما بدون ما تخبره، ولكن رقية تصر على عدم العودة إلا إذا اعتذر يوسف عن ما بدر منه وعدم التجسس عليها أو الشك فيها مرة أخرى، ولكن يوسف يرفض الاعتذار.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

وتقرر رقية العودة بمفردها بعد ذلك إلى فيلا أبو العزم، وبمجرد وصولها الفيلا تسأل على يوسف المتواجد عند ليل (ياسمين عبد العزيز) في الوقت الذى يتواجد فيه فارس (كريم فهمى) داخل استراحة ليل، ويريد يوسف الدخول، ويبدو أن هناك مفاجأة كبيرة ستشهدها الحلقة المقبلة، سواء من ناحية رقية التي ستجد زوجها مع رقية ويوسف الذى سيجد فارس مع ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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