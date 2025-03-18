شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. هل سيقتل أحمد بسيم ميدو عادل؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، بذهاب بحر " محمد نجاتى" إلى منزل عمته، وطلب أن يتفرد بعوف" أحمد بسيم" ثم طلب منه أن يقتل ياسين" ميدو عادل، وأخرج له السلاح، وفي البداية رفض عوف وقال " ماليش في الدم" ولكن هنا هدده بحر بأنه إن لم يفعله سيقتله كما سيقتل ياسين، وهنا بدأ عوف في التفكير، فهل سيقتله عوف بالفعل هذا ماسنعرفه خلال أحداث الحلقة 18.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025