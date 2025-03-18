شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مجدى: تحمست لـ مسلسل أثينا لأنه عمل شبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد مجدى في مسلسل أثينا الذى عرض في النصف الأول من دراما رمضان 2025، بشخصية يوسف صحفى ويوتيوبر الذى يواجه الفساد من خلال فيديوهاته، ولاقى الدور نجاحا جماهيريا كبيرا، بسبب تأثيره المهم في المسلسل وفى المجتمع.

وكشف مجدى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 ما حمسه للمشاركة في مسلسل أثينا، حيث أكد قائلا: "تحمست للمسلسل بشكل مبدأى، بسبب أنه عمل شبابى يتكلم عن قضية المسئولية، بجانب مجموعة من القضايا التي تخص جيلى والجيل الأضغر منى، كما أننى أعبر عن نفسى من خلال شخصة انا أعرفها جيدا، بالإضافة إلى أنها كتبت بشكل مختلف، خاصة أن يوسف اليوتيوبر شخصية من الممكن أن تكون مألوفة للمتابعين، لكنها في نفس الوقت مختلفة جدا".

وتابع مجدى قائلا: "في وجهين للتحضير، وجه هو سر المهنة الخاص بيا، ووجه تانى وهو البسيط، الذى يتكون من البحث والتحضير مع المخرج وفريق عمل للوصول لشكل الشخصية، من خلال محاولة بسيطة لعمل عصف ذهنى".

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر فى البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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