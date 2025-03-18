شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نجح مسلسل ولاد الشمس؟.. إبداع الحلقة الأخيرة وشهادة الأيتام الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

استطاع مسلسل ولاد الشمس أن يربطنا بأحداثه وشخوصه لننتظر الفعل التالى لكل شخصية، وأن يقربنا من عالم الأيتام وحياتهم وينقل لنا مشاعرهم وأحاسيسهم وأمالهم وإحباطاتهم ونظرتهم للدنيا بحوار وتعبيرات تلمس القلب بسهولة ويسر، وظهر معها هذا الترابط الذى يجمع بين أبناء الدار الواحدة كإخوة بينهم ما هو أكثر من رباط الدم والنسب، وهو ما عبر عنه مجموعة حقيقية من الأيتام الذين تم الاستعانة بهم فى الفيلم التسجيلى الذى عرض بعد الحلقة الأخيرة من المسلسل، ليعرض كل منهم تجربته ويؤكد أن المسلسل عبر بجلاء وواقعية وصدق وعمق عن هذا الواقع.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس قمة هذا الإبداع والتعبير عن رسالة المسلسل بكل تفاصيلها وأحداثها، فبرغم موت مفتاح إلا أنه ظل حياً فى قلب أخيه ولعة الذى استطاع العبور من النفق المظلم وأن يصحح مسار الدار وينهى مسيرة فساد بابا ماجد بالطريقة الشرعية دون أن ينجرف ويستسلم لرغبته فى الانتقام لينفذ نصيحة مفتاح ويفكر بعقله، ويحقق ما حلما به معاً لمستقبل إخوتهم فى الدار، ويكون ولعة أسرة ويتزوج من حبيبته وينتظر مولوده الأول.

ويختتم المسلسل أحداثه بمشهد رائع يعبر عن حالة الفقد والحزن التى يعيشها ولعة بعد وفاة "شقه" وأخوه وصديق عمره مفتاح، استخدام موفق للصورة والكادر والموسيقى وصوت بهاء سلطان والأداء الرائع لمالك وإحساسه بوجود مفتاح إلى جواره، لتكتمل ملحمة النجاح لأحد أهم وأنجح مسلسلات هذا الموسم بالفيلم التسجيلى الذى ظهرت فيه نماذج حقيقية مشرفة للأيتام يتحدثون عن حياتهم ومعاناتهم ويخبرونا بمشاعرهم وكيف أننا يمكن أن نجرحهم حتى دون قصد، لنقترب من هذه الفئة وينجح المسلسل نجاحاً مذهلاً فى تعريف المجتمع بها عن قرب، وهو ما نال إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد، وشكرت وزارة التضامن صناع العمل والشركة المتحدة لاهتمامهم بأن يخرج بهذه الصورة الرائعة، مؤكدة أنه تم التعاون بين قطاع الرعاية بالوزارة وصناع العمل منذ بداية التحضير للمسلسل، ورشحت الوزارة عدد من أبناء دور الأيتام للاستعانة بهم فى الحلقة الأخيرة وفى تقديم صورة واقعية صادقة لحياة الأيتام.

وفى النهاية نفخر جميعا بهذا المسلسل وبالجهد المبذول حتى يخرج بهذه الصورة ونوجه التحية لصناعه وكل من شارك فى صنع هذه الملحمة الفنية مكتملة العناصر.