شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: سوسن بدر جوكر فى أى عمل واستمتعت بالتعاون مع محمد ناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة ريهام حجاج عن كواليس مسلسل أثينا، وتفاصيل رحلتها مع العمل، وسر إعجابها بأسلوب الكاتب محمد ناير وقصة العمل المختلفة، كما كشفت عن موقفها من تصاعد نفوذ الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الشباب، وتناولها للقضية الفلسطينية فى العمل، إلى جانب إشادتها بأداء النجمة سوسن بدر، التي وصفتها بـ"الجوكر" في أي عمل تشارك فيه.

ويشهد العمل مشاركة العديد من المواهب الشابة إذ قالت عن ذلك: كلما قدمنا أفكاراً شبابية، منحنا الفرصة لوجوه جديدة، وهذا ما حرصت عليه فى هذا العمل، حيث كان معظم فريق المسلسل من الشباب، وأنا في بداياتي الفنية، وجدت من يدعمني، وأرى أن النجومية ليست حكراً على أحد، بل هى مسئولية تتطلب تقديم الفرص للأجيال الجديدة باستمرار.

وأضافت: "في بداية مشواري الفني، لم أعتمد على أى وساطة أو علاقات، لكننى وجدت من دعمنى، وعملت مع كبار المخرجين والمؤلفين، إلى جانب النجمة الكبيرة يسرا، وفي أثينا، كان هناك أبطال متميزون في جميع عناصر العمل، سواء في الديكور، أو التصوير، أو الإخراج، أو المكساج، والجميع ترجم النص بطريقة احترافية، وهو ما ساهم في نجاح المسلسل".

تعاونت ريهام حجاج مع سوسن بدر من قبل في مسلسل "جميلة" وتكرر هذا التعاون في "أثينا"، وعن ذلك قالت: سوسن بدر صديقتي وأمي وحبيبتي، وهي فنانة قديرة وجوكر في أي عمل فني تشارك فيه، لديها قدرة استثنائية على تقديم كل شخصية بشكل مختلف، وفي أثينا أضافت أبعاداً جديدة لدورها أبهرتني. وجودها في أي عمل فني يمنحه قيمة إضافية".

كما أعربت ريهام حجاج عن سعادتها بالتعاون مع المؤلف محمد ناير، قائلة: "استمتعت جداً بالعمل معه، فهو صديق على المستوى الشخصي، ويتمتع برؤية فنية مميزة، ويمتلك مبادئ وقيم واضحة. لديه فكر مختلف وموهبة حقيقية، ويدرك تماماً ماذا يريد من العمل الفني، كما يتميز بإحساس عالٍ بالبعد الفكري الذي يضيفه إلى أعماله".

أكدت الفنانة ريهام حجاج أن نجاح مسلسل أثينا يعود في المقام الأول إلى قوة النص الذي كتبه السيناريست محمد ناير، مشيرة إلى أنه من أهم المؤلفين على الساحة حاليًا، نظرًا لاعتماده على فكره العميق وموهبته الحقيقية دون اللجوء إلى عناصر نجاح تقليدية.

وأضافت: "محمد ناير كاتب صادق في طرحه، وهو بطبيعته مغامر، وهذا النوع من الكتابة يجذبني كثيرًا، كما أن هناك ثنائية قوية تجمع بينه وبين المخرج يحيى إسماعيل، وهو ما جعلني متحمسة جدًا للمشاركة في هذا العمل".

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