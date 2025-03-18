شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل الكابتن يكشف حقيقة تقديم جزء ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشايب مؤلف مسلسل الكابتن حقيقة تقديم جزء جديد من العمل، الذى نافس به النجم أكرم حسنى خلال شهر رمضان 2025.

وحقق مسلسل الكابتن نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان، وهو ما جعل البعض يطرح فكرة تقديم جزء جديد.

وأوضح الشايب أن فكرة العمل تسمح بتقديم جزء جديد، لكن هذا الأمر يتوقف على عدة عوامل، أهمها الشركة المنتجة ورغبتها فى تقديم جزء جديد من هذا العمل، مشيرا إلى أنهم اعتمدوا على تقديم كومديا الموقف وليس الإيفيهات، وهو من أسباب نجاح مسلسل الكابتن مع الجمهور من كل الأجيال.

وأشار إلى أن الأجيال الجديدة ذوقهم مختلف لذلك حرص على تقديم كوميديا تنال إعجابهم، وفى الوقت نفسه حرص على تقديم عدة رسائل بشكل غير مباشر، منها فكرة تحمل المسئولية وعدم تأجيل ما نحلم به حتى يأتى الموت.

مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني، بطولة سوسن بدر، ميمي جمال، آية سماحة، رحمة أحمد فرج، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، وئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، وينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة.

وعرض مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، خلال شهر رمضان 2025.

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