أشرف عبد الباقي يدعم سامح حسين ويستعيد ذكرياتهما بسب قطايف.. أعرفوا القصة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:54 صباحاً - بعد نجاح برنامجه "قطايف" وتصدره ترند مواقع التواصل الإجتماعي، حرص النجم أشرف عبد الباقي على توجيه رسالة دعم وتشجيع للفنان سامح حسين؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أشرف عبد الباقي يدعم سامح حسين

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على توجيه رسالة دعم وتشجيع لصديقه الفنان، وذلك من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ حيث نشرعدد من الصور التي جمعتهمن أعمال مختلفة جمعتهما، وعلق على الصور قائلًا: "عامل برنامج حلو قوي اسمه"، وأكمل: "بعتبره اخويا الصغير..من يوم ماقابلته وهو عامل معايا دور صغير في مسرحية اسمها حلو وكداب شفت انه هايبقي ممثل كوميدي شاطر..وكان بيعمل مجهود كبير في اكتر من مجال جنب التمثيل".

واستعاد ذكرياتهما قائلًا: "وشاب جدع ويعتمد عليه..ولما اتعرض عليا فيلم لخمة راس رشحته واتقابلت انا وهو واشتغلنا علي الشخصية وحقق نجاح في الدور وده شجعني ارشحه في راجل وست ستات..وبعدها ربنا كرمه لمجهوده وحبه للشغل وانطلق بعدها".

وأضاف: "ووقت ماكنت بعمل مسرح مصر اتفقت معاه انتجله مسرحية للاطفال اسمها علي بابا وبرضه كان قد الثقة.. وحالياً لقيته عامل برنامج علي السوشيال ميديا هايل وهادي ومناسب جدا لرمضان..الف مبروك النجاح ياابو السماميح".

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برنامج "قطايف"

" برنامج يقدمه الفنان سامح حسين من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ وقد حقق نجاحاً واسعاً خلال شهر رمضان، حيث استطاع أن يتصدر محركات البحث، ويحظى بإشادة الجمهور، وذلك لما يقدمه من محتوى هادف يمزج بين القيم الأخلاقية والطرح الاجتماعي بأسلوب خفيف وجذاب.

وكان سامح حسين قد تم تكريمه منذ أيام في حفل أقامته الهيئة الوطنية للإعلام بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

أشرف عبد الباقي يعود إلى دراما رمضان

من جهةٍ أخرى، سجلحضوره القوي في منافسات دراما رمضان بدور رئيسي في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بعد غياب سنوات طويلة، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب،، أحمد خالد صالح، حازم سمير، سما إبراهيم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ودارت أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حول ميار (مي عز الدين) امرأة مُطلّقة 3 مرات من زوجها سعد (دياب)، وتلتقي بـ عزت (آسر ياسين) يعمل سائق أجرة ويشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث، خاصة بعدما تُقرر مايار عرض الزواج عليه ليكون محللاً من أجل العودة لزوجها؛ خشية من أن يحرمها من أبنائها ولكن الأمور ستتطور وتأخذ منحنى آخر وهذا ما ستكشفه الحلقات.

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