أبطال مسرحية آخر رحلة يحتفلون بيوم ميلاد هند البلوشي.. كيف كانت الأجواء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:54 صباحاً - فاجأ صناع وأبطال مسرحية "آخر رحلة" gلنجمة هند البلوشي، بالاحتفال بيوم ميلادها بداخل كواليس العمل، مما Hدخلها في حالة من البهجة والفرحة.

هند البلوشي تعلق على احتفال أبطال مسرحية آخر رحلة بيوم ميلادها

وثقت هند البلوشي هذه اللحظة السعيدة، بمقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهر في بدايته مخرج العمل وهو يقوم بخداعها من خلال إعطاء توجيهات جديدة لكل الأبطال المشاركين معها في المسرحية، ولم تمر سوى دقائق قليلة، لتتفاجأ بقيام الفنان طارق العلي باعطائها قالب من الحلوي المزين بالشموع، وسط تصفيق وسعادة من قبل الحضور.

وحرصت "البلوشي" في تعليقها على توجيه رسالة شكر لكل أسرة مسرحية "آخر رحلة" على هذا الاحتفال الكبير، معتبرة أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص في حياتها هو بمثابة نعمة من الله عز وجل.

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مسرحية آخر رحلة

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" من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، بطولة الممثلين: طارق العلي،، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالد الوزير، وسعود المطيري، وتدور أحداثها حول القطار رقم 777، الذي ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث الانهيارات الأرضية مما يتسبب في توقفه وانقطاع جميع أجهزة الاتصال مما يجعل من الصعب التواصل بمركز القيادة ووسائل الاتصال الأخرى.

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