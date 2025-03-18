سيلينا غوميز وبيني بلانكو يتحدثان عن خطط زواجهما وتعاونهما في ألبوم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:54 صباحاً - حلَّ الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو ضيفين على مجلة Rolling Stone، تحدثا خلال اللقاء عن زواجهما المرتقب وألبوم غوميز الجديد I Said I Love You First الذي يأتي بعد 5 سنوات من آخر ألبوم لها، والذي يُمثل تعاونها الأول مع خطيبها بلانكو.

خطط زواج سيلينا غوميز وبيني بلانكو

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تحدث الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو عن خطط زفافهما الذي ينتظره جمهورهما، خاصةً جمهور غوميز، حيث قال بلانكو إن لدى غوميز العديد من الأفكار المتعلقة بحفل زفاف أحلامها عندما يحين الوقت المناسب، وبدأ حديثه قائلاً: "أعتقد أنها تُخطط لحفل زفاف جديد كل يوم. نحن من النوع الذي يُركز على كل يوم بيومه. ما زلنا لم نتجاوز هذه اللحظة".

ومن جانبها أضافت غوميز: "أشعر أيضاً أن هذه لحظة مميزة للغاية، حيث يُمكننا تطبيقها على هذا الألبوم، ونُفرغ مشاعرنا فيه، ونُترجم مشاعرنا بالكامل ونُقدمها للعالم. هذا هو تركيزي الرئيسي الآن على الأقل".

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الألبوم الأول لسيلينا غوميز وبيني بلانكو

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بعد 5 سنوات من إصدار آخر ألبوم لها Rare، تستعد سيلينا غوميز البالغة من العمر 32 عاماً لإطلاق ألبومها الجديد I Said I Love You First الذي يمثل تعاونها الأول من خطيبها البالغ من العمر 37 عاماً، حيث من المقرر إطلاقه يوم الجمعة القادم 21 من مارس.

وذكرت غوميز في أثناء اللقاء كيف ساعدها بلانكو على العودة إلى عالم الموسيقى، وقالت إن أحد أسباب انقطاعها الموسيقي هو شعورها بالإحباط الشديد والحيرة نوعاً ما بشأن وجهتها الموسيقية التالية.

كما كشفت كيف أصبح العمل مع بلانكو على موسيقى جديدة تجربة علاجية، قائلة: "بصراحة، كنت أشعر بالإحباط الشديد والارتباك نوعاً ما بشأن وجهتي الموسيقية التالية. كنا معاً لفترة، وكنت أثق به بالطبع".

وأضاف بلانكو: "كانت تستيقظ، فأخرج قلماً، وأكتب ما يجول في خاطرها. ثم ننتقل إلى الغرفة الأخرى ونؤلفها، فتتحول إلى أغنية. لقد كانت تجربة علاجية وشفائية للغاية".

وكشفت غوميز سبب اختيارها I Said I Love You First ليكون عنوان الألبوم، قائلة إنه "واقعي"؛ إذ يصف ما حدث فعلياً في علاقتها الرومانسية مع بلانكو. قالت غوميز: "إنه واقعي بكل بساطة. إنه ما حدث بالفعل، ويصفنا. يجسد هذا المشروع بأكمله قصصه وقصصي. تحمل هذه القصص معاني شخصية لكلينا؛ لذا، قد تحمل أغنية واحدة معنيين مختلفين".

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