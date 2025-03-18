ماريو باسيل في الجزء الثاني : لذلك أعتب على فادي رعيدي أما هشام حداد "كبرت الخسة براسو" لكن..

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني ماريو باسيل ضيفا على سفيرة الاعلام الهادف هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد" وتحدثا عن العديد من المواضيع الفنية.



تحدث عن الاختلاف في طريقة الاعلانات والتسويق لمسرحياته قبل وبعد واشار الى انه خسر الكثير بانتاجه للعديد من الاعمال التي لم تحظى بفرصة عرض كما يجب بسبب ظروف البلد واشار الى انه خسر الكثير من الاموال في البنوك. وعلق على تعاون الممثلة رولا شامية والممثل نعيم حلاوي في عمل مشترك بينهما ورد على الممثل كلود خليل الذي صرح ان ماريو لا يضحكه. واعتبر ان الممثل جنيد زين الدين نجح كثيرا في التمثيل الدرامي ويشتاق للعمل معه. وقال ان فادي رعيدي استاذ في الكوميدي لكنه يعتب عليه لانه غير منفتح للعمل مع شخص اخر واعتبر ان هشام حداد كبرت الخسة براسو ثم عاد الى وعيه واشار الى انه له الفضل في ان هشام لم يعد "عوني".

وتحدث عن صعوبة توديع ابنته في كل مرة يفترقان عن بعضهما وتأثر خلال حديثه عنها. دافع ماريو باسيل عن راغب علامة معتبرا انه فنان راقي وان ما قاله مع الفنان عبدالله بالخير لو كان صحيحا فهو امر شخصي وليس تصريح علني.

واشار ان لديه الكثير من الاصدقاء ذو ميول جنسية مختلفة ويحترمهم لكنه ضد التسويق لهم واشار الى انه مع فلترة الاعلام لان بعض الاشخاص ينشرون اراءهم السخيفة وتصل افكارهم للعالم ما لا يجب ان يحصل.