ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الفنان اللبناني الوليد الحلاني قد انفصل عن حبيبته كلوي حوشب بعد علاقة استمرت لفترة. وقد قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" كما حذفت كلوي الصور التي كان يظهر فيها الوليد معها بطريقة غير مباشرة في بعض اللقطات.

وكان الثنائي قد ارتبط وأبقيا العلاقة سرية لفترة من الوقت قبل ان يبدآ بالتلميح لوجود علاقة ثم تأكيدها وقد جمعت كلوي علاقة صداقة بالعائلة خصوصا الفنانة ماريتا الحلاني والشيف دانا الحلاني وكن يقضين الكثير من الوقت معاً.

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إنفصال الوليد الحلاني عن كلوي حوشب بعد ما حصل بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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