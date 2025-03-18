دنيا سمير غانم خارج سباق أفلام عيد الفطر 2025!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض فيلم “روكي الغلابة” للفنانة دنيا سمير غانم لتأجيل جديد، ليخرج رسميًا من سباق موسم عيد الفطر 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال تصوير مشاهده المتبقية. وكان من المقرر أن يُغلق ملف تصوير الفيلم بالكامل خلال أسبوع، إلا أن ارتباط بطلته بتصوير مسلسلها الرمضاني “عايشة الدور” حال دون ذلك، ما أدى إلى تأجيل عرضه مرة أخرى.

تأجيلات متكررة

يُعد هذا التأجيل واحدًا من عدة تأجيلات تعرض لها الفيلم، حيث كان من المفترض طرحه في موسم الصيف الماضي، ثم إجازة منتصف العام الدراسي، قبل أن يتحدد موعد جديد له في عيد الفطر 2025، ليتم تأجيله مجددًا.

فريق العمل

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم عدد من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وأحمد سعد الذي يظهر كضيف شرف. الفيلم من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويعد ثاني بطولة سينمائية مطلقة لدنيا بعد “تسليم أهالي” الذي طُرح عام 2021.

دنيا سمير غانم في دراما رمضان 2025

من ناحية أخرى، تستعد دنيا سمير غانم للمنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل “عايشة الدور”، الذي يشاركها بطولته نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة أديب، سليم مصطفى، عبد الرحمن ظاظا، ومحمود الليثي، مع ظهور خاص للفنانين عمرو الشناوي، رحاب الجمل، وزهرة سامي. العمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.

قصة المسلسل

تدور أحداث “عايشة الدور” حول شخصية “عايشة”، وهي امرأة مطلقة وأم لابنة مراهقة وطفل صغير، تمتاز بالجدعنة وخدمة من حولها لكنها تعيش حالة من اليأس والنسيان. تجد فرصة جديدة للحياة عندما تلتحق بالجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة مع طلاب الجامعة، ما يقلب حياتها رأسًا على عقب.