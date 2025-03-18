أصالة تعتمد طقوس أم كلثوم الغريبة قبل حفلاتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “على طاولة منى”، تحدثت النجمة أصالة نصري عن بعض الطقوس الغريبة في الأكل التي تعتمدها قبل حفلاتها.

وأشارت النجمة السورية إلى أنها “لا أكل يوم الحفل، لكن ممكن قبل الحفل بيوم، خصوصاً أيام الفسيخ أكل منه لأني أحبه كثيرا”، وتابعت موضحة: “ممكن أكل فسيخ إذا عندي حفلة قبل بيوم، لأن شخص قال لي معلومة عن أن النجمة الراحلة أم كلثوم كانت تأكل فسيخ وبصل قبل الحفلات لأنه يدفي الصوت، وقمت بالتجربة أكثر من مرة يمكن مئات المرات وهي عظيمة”.

وأضافت: “لما جربت الفسيخ، حسيت أنه يفرق معي، قد يكون هذا بسبب تأثير نفسي، لكن يوم الحفل ما باكل أو باكل شي خفيف، قد أتناول عسل مانوكا أو أعشاب، وأحب تناول الفيتامينات”، مشيرة إلى أنها توقفت عن شرب الزنجبيل وقالت: “لم يكن جيدا في مرة جربته تسبب في بحة بصوتي”.

وتحدثت خلال اللقاء أيضاً عن أهمية المطبخ عندها، وبأنها تعشق خلط النكهات من مختلف المناطقق والدول العربية، مؤكدة أنها تحب فكرة “إعادة التدويل وتغيير الأطباق لتصبح خليط مختلف، وأعطت مثل لصحن الفول، الذي تحضره بخليط مختلف تماماً وخاص بها يجمع الفول المصري بالفول اللبناني والفلسطيني، ما بعرف أعمل أكلة مثل ما هي، يعني لازم أعمل الأكل بطريقتي والطبخ دائماً بيطلع مختلف”.