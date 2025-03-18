فن ومشاهير

جاستن وهايلي بيبر يتركان لوس أنجلوس.. والسبب صادم!

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

جاستن وهايلي بيبر يتركان لوس أنجلوس.. والسبب صادم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر للانتقال من لوس أنجلوس قريباً بهدف انقاذ زواجهما بعد الشائعات التي طالتهما مؤخراً.

وكشف مصدر مطلّع أن بيبر وزوجته يبحثان عن منزل جديد في اليونان أو إسبانيا أو فرنسا، إذ يرغبان في “التمتع بحياة هادئة وقضاء بعض الوقت بعيداً عن الأضواء”.

كما كشف وكيل عقارات متخصص في العقارات الفاخرة في جنوب أوروبا أن المغني الشهير يبحث عن عقار “يتمتع بطقس رائع، وخصوصية، وبيئة هادئة” حيث يمكنه قضاء بعض الوقت مع هايلي وطفلهما جاك.

ومن جهته، قال المصدر نفسه إن شائعات الانفصال التي تلاحق بيبر وزوجته “تزعجهما بشدة”، مضيفاً أن تركيزهما ينصبّ حالياً على طفلهما فقط.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا