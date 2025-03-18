محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة “ذهب عيار 24 قيراطاً”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال ملابس النجم محمد رمضان الذهبية على هامش زيارته إلى الهند لتصوير أغنية جديدة بالتعاون مع مطرب عالمي، محط اهتمام وتعليق الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك النجم المصري المثير للجدل متابعيه على “إنستغرام” فيديو استعرض من خلاله إطلالته الفخمة والتي جاءت مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص، عيار 24 قيراطاً، وعبارة عن “توب” من دون أكمام من السلاسل الذهبية المعقودة والمتشابكة بطريقة محترفة ومصمّمة بلمسات أنيقة ومبهرة، ونسّق معها بنطالاً واسعاً من اللون البيج مع “كاب”طويل باللون العاجي المطرّز بالذهبي البرّاق.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كتب فيه: “إذا كانت ملابسي من ذهب عيار 24، فجمهوري من الألماس الخالص”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الزي الذهبي الذي اختاره رمضان للاستعراض والترويج لعمله الجديد، ونال المقطع المصوّر إعجاب الآلاف من متابعيه الذين يحبون طريقته في الاستعراض والترويج لنفسه ولأعماله، ولكنه في المقابل تعرض للهجوم والانتقادات، على اعتبار أن إطلالته تحمل الكثير من “التكبّر على النعمة”، و”الاستفزاز” لمشاعر البسطاء، خاصة مَن يعاني الفقر ويركض لتأمين حاجاته الأساسية في شهر رمضان.