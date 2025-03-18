تفاعل واسع مع احتفال والدة آسر ياسين بنجاح “قلبي ومفتاحه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتفاعل الجمهور بشكل مع احتفال والدة النجم آسر ياسين، السيدة منى الدغيدي، بنهاية مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الجاري.

وشارك النجم المصري متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو التقطه من شرفة منزله، وثق من خلاله الااحتفال الذي أعدته له والدته، وهو عبارة عن إفطار ضخم أعدته لصديقاتها اللواتي تجمعه في حديقة منزلها لمشاهدة الحلقة الأخيرة من العمل وكانت الأجواء حماسية وممتعة.

وحرص آسر على نقل التهنئة المميّزة من والدته وصديقاتها اللواتي تجمعت حول المادة وغنوا له أغنية “قلبي ومفتاحه” للراحل فريد الأطرش، وهو إسم المسلسل.

وأرفق آسر ياسين المقطع بتعليق كتب فيه: “أحلى تهنئة من والدتي الحبيبة مع صديقاتها العزاز الجمال احتفالا بمسلسل قلبي ومفتاحه”، وهو ما تفاعل معه الجمهور والنجوم بشكل واسع ونال المقطع اعجاب الآلاف من محبيه الذين عبروا عن اعجابهم بالمفاجأة المميزة التي أعدتها والدته له، متمنيين له المزيد من النجاح والتقدم في مسيرته الفنية.

يذكر أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً ويشارك آسر في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم مي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي، وهو من إخراج تامر محسن.