شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان كان وكان .. كواليس وحكايات استوديو 10 مع عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوديو 10 واحد من أهم الاستوديوهات وأقدم البلاتوهات داخل التليفزيون المصرى، حيث شهد تصوير أفضل برامج رمضانية لعدد من كبار المذيعين فى التليفزيون المصرى.

ومن أشهر برامج كانت فى رمضان برنامج ساعة لقلبك فى فترة الخمسينات فى عام 1953م حتى فترة الستينيات، الذى يعد أهم العلامات فى تاريخ الإذاعة المصرية، حيث ضم برنامج العديد من نجوم وكتاب الكوميديا والفكاهة في مصر، فمن الكتاب الكاتب الراحل يوسف عوف وأحمد طاهر وأمين الهنيدي وأنور عبد الله ومحمد يوسف.

كما شارك في كتابته أيضًا عبد المنعم مدبولي، وضم كوكبه من النجوم أمثال الفنان فؤاد المهندس ومحمد عوض وأمين الهنيدي وخيرية أحمد وجمالات زايد ومحمد أحمد المصري المشهور بأبو لمعة وفؤاد راتب المشهور بالخواجة بيجو ونبيلة السيد وأحمد الحداد وعبدالمنعم ابراهيم (الفصيح).

ويعتبر برنامج ساعة لقلبك المدرسة التي تخرج منها عمالقة الكوميديا في مصر ، حيث كانت حلقات البرنامج تسجل في وجود جمهور وعلى مسرح ولهذا تسمع في الحلقات تفاعل الجمهور مع الفنان.

والعمل من بطولة الحلقات عبد المنعم مدبولى، فؤاد المهندس - محمود، خيرية أحمد - مرات محمود، محمد عوض، أمين الهنيدي - فهلاوي، جمالات زايد، محمد أحمد المصري - أبو لمعة، فؤاد راتب - الخواجة بيجو، نبيلة السيد، أحمد الحداد - الرغاية، محمد فرحات عمر - الدكتور شديد، محمد يوسف - المعلم شكل، رفيعة الشال، لطفى عبد الحميد - فتله، حسين الفار سلطان الجزار.