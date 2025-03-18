ظهور إبن شقيق الأميرة ديانا للمرة الأولى أحدث ضجة

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ميرنا وليد - بيروت - إحتفل لويس سبنسر إبن شقيق الأميرة ديانا بعيد ميلاده الـ 31 والذي صادف في 14 آذار 1994.
لويس يتمتع بالجمال وطول القامة ما يؤهله ليكون من أشهر العازبين لكنه لا يحب الظهور في المناسبات والحفلات ولا نشر أخباره على مواقع التواصل الإجتماعي. لويس فريديريك جون سبنسر هو قريب الأمير ويليام والأمير هاري والوريث الشرعي لعائلة سبنسر.
لويس له ثلاث شقيقات الليدي كيتي والتوأم الليدي إليزا والليدي أميليا. والتشابه بينه وبين الأمير هاري أدى الى حصوله على لقب Harry Lite.
لويس تابع دروس التمثيل في ArtsEd drama school في شيزويك حيث تخرج عام 2022. وعاد الى المملكة المتحدة وإلتحق بـ جامعة إدينبرغ.
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