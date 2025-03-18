"المرآة السوداء" يثير الجدل بهذه الشريحة الدماغية .. وما علاقة إيلون ماسك ؟

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نتفليكس العرض الترويجي للموسم السابع من مسلسل بلاك ميرور، حيث لفتت الأنظار شريحة دماغية "مُوسِّعة للعقل" تشبه تقنية نيورالينك التي يطورها إيلون ماسك. وظهرت الشخصيات في الإعلان وهي تحمل شريحة بيضاء مضيئة على صدغها، ما دفع الجمهور للمقارنة مع الشريحة الحقيقية التي تزعم نيورالينك أنها قد تمكّن المصابين بالشلل من التحكم بالأجهزة الذكية وربما استعادة البصر، ولم يعلق كاتب المسلسل، تشارلي بروكر، على مصدر إلهامه، لكنه وصف بعض الحلقات الجديدة بأنها "مزعجة للغاية". ويتألف الموسم الجديد من ست حلقات، إثنتان منها بطول أفلام سينمائية، ومن المقرر أن يُعرض على نتفليكس في 10 نيسان المقبل.



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