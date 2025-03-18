ميرنا وليد - بيروت - خلال إستضافتها في برنامج جيمي كيميل Jimmy Kimmel Live نفت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون شائعة علاقتها بالرئيس السابق باراك أوباما وأشارت أنها إلتقته مرة واحدة فقط. ونفت أيضاً إمتلاكها فيلتر من الماء لمحاربة لتقدم العمر قيمته 4000 دولار من أجل كلابها.

أما أبرز الشائعات التي أكدتها إحتفاظها في حقيبة يدها برماد معالجتها النفسية بعد وفاتها التي كانت مقربة منها جداً.

والخبر الثاني أنها حيت تسافر تضع في حقيبتها أوعية زجاجية فيها زيتون. والثالث أنها عرضت إحدى لوحاتها في متحف الفن المعاصر في نيويورك التي رسمتها في عمر الـ 11 سنة.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز شائعة إعترفت بها جينيفر أنيستون ويصعب تقبّلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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