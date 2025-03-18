شكرا لقرائتكم خبر عن 388 مليون دولار عالميًا لـ فيلم Captain America: Brave New World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Captain America: Brave New World إيرادات وصلت إلى 388 مليونًا و598 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 185مليونًا و396 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و203 ملايين و200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فى نفس السياق طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بمنع عرض فيلم “Captain America: Brave New World” في مصر، حيث أصدرت بيانا جاء فيه: "نطالب بضرورة منع عرض فيلم (Captain America: Brave New World) من إنتاج شركة مارڤل، الفيلم المتوقع عرضه في منتصف فبراير القادم، يروّج للعدو الصهيوني بصورة مباشرة من خلال إشراك ممثلة إسرائيلية تؤدي دور بطلة خارقة باسم (صبرا) ترتدي زيًا يحمل علم كيان الاحتلال".

وأضافت الحملة في بيانها: "قمنا بإرسال خطاب رسمي إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والشركة المسئولة عن توزيع الفيلم في مصر، نطالب فيه بمنع عرض هذا العمل الداعم للعدو الصهيوني".

كما حصد فيلم الحركة والأكشن Captain America: Brave New World الذي يعد أحدث إصدارات عالم مارفل للأبطال الخارقين، 40 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه محليًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ليتصدر عنواني الصحف العالمية برقم إيرادات كبير.