شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية يدق ناقوس الخطر للقريبين من الأبناء.. خلوا بالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثارها مسلسل لام شمسية بطولة النجوم أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، ويتناول عدة قضايا مهمة أبرزها التعدى على الأطفال، ولكن الجريء في الموضوع هو أن المسلسل يدق ناقوس الخطر حول القريبين من أولادنا أو بمعنى أدق أصحابنا أو قرابينا، كما اتضح أن صديق والد الطفل يوسف محمد شاهين يتحرش بالطفل، وهو أمر غير طبيعى أن يتخيله أحد، والحقيقة أن الحلقة الأولى سطلت الضوء ودقت طبول أفكار عند الآباء والأمهات وطرحت أسئلة كثيرة أبرزها (لماذا نترك أبناءنا يبدلون ملابسهم أمام شخص قريب يخضعون لسيطرة الغير؟.. ولماذا نسمح أن أبناءنا سيخضعون لسيطرة الغير أو شخص قريب؟.. كلها أسئلة نشطتها الحلقة الأولى.. خلوا بالكوا.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، فاتن سعيد، ماريو حداد، يارا جبران، الطفل على البيلى، والعمل فكرة وإشراف 8على الكتابة مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

وتعود أمينة خليل بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل.

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