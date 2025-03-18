شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم: بصفتى أم ماتحملوش الطفل بطل مسلسل ولاد الشمس فوق طاقته والان مع تفاصيل الخبر

علقت السيناريت مريم نعوم عن العديد من التساؤلات حول أسئلة الجمهور بخصوص مسلسل لام شمسية، والتي هي جزء منه كمسئول ورشة سرد التي كتب المسلسل، حيث قالت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "أنا بكتب البوست ده بصفتي أم مش سيناريست…أرجوكم أرجوكم أرجوكم ماتحملوش الطفل بطل المسلسل أكثر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية.. الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي.. فأرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها أي تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة.. لإن الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي.. خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث.. لسة ١٣ حلقة!!".

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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