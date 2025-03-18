مسلسل فهد البطل الحلقة 17..الاعتداء على أخت أحمد العوضي وتوريط زوجته

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل ""، العديد من الأحداث المثيرة والتي ستكون نقطة تحول كبيرة في قادم الحلقات، وذلك بعدما استطاع شامل () الانتقام من فهد () بمخطط ذكي، إلا وهو الاعتداء على شقيقته راوية () وفى نفس الوقت توريط زوجته كناريا () في الأمر ليخسر فهد اخته وزوجته.وجاء مخطط شامل، بمساعدة شوقي () وهاشم الجاحد () طليق كناريا، حيث استدعى شوقي ابنته كناريا عنده في المنزل لرؤية ابنتها، وأرسلت اختها رسالة إلى راوية بدون علمها أخبرتها فيها بضرورة الذهاب إلى مكان معين دون علم أي شخص، وبمجرد وصول راوية في المكان انقض عليها وخطفها هاشم الحاجد واعتدى عليها ثم نقلها بعد ذلك الى مكان خاوي.يمكنكِ قراءة.. من بينهم مسلسل الغاوي: أعمال رمضانية تكُرم نجومًا رحلوا عنايأتي فهد إلى المكان المتواجده فيه أخته راوية راقدة على الأرض في وجود الشرطة، ويكتشف فهد إصابة أخته بكدمات كثيرة وسط صدمة، وبعد نقلها إلى المستشفى يخبر الطيب المعالج، فهد أن أخته تم الاعتداء عليها، لينهار فهد ويحاول عدم تصديق ما يقوله الطبيب، وبعد حضور الشرطة للتحقيق أنكرت راوية سبب وجودها في هذا المكان ولكنها كشفت لفهد أن زوجته كناريا هي التي أرسلت لها رسالة لتحضر إلى هذا المكان.وخلال أحداث الحلقة السابعة عشر اكتشف عمرو غلاب () زواج اسيا التمساح () من فهد وسط صدمة كبيرة منه، ولكنه يكتشف السر بأن اسيا حامل حيث ذهب للمستشفى التي كانت فيها وعرف من الطبيب كل شيء، وغضب غلاب بشدة بعد معرفته بالأمر، خاصة وأنه كان متفق على كل شيء مع والد اسيا، توفيق التمساح ().إقرئي أيضاً.. أجزاء ثانية لمسلسلي النص وأهل الخطايا بعد نجاحهما في رمضان 2025

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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