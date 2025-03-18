يسرا اللوزي تجسد الاضطراب والقلق في لام شمسية

شخصية مضطربة

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مسلسل "لام شمسية"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - تواصلرسم ملامح شخصية "رباب" بذكاء شديد، مستخدمة أدوات أداء صامتة لكنها معبرة جداً عن أبعاد الشخصية واضطراباتها النفسية ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية".منذ ظهورها، تتحرك "رباب" يسرا اللوزي خلال الأحداث وكأنها شبح في جسد حي، ترتدي ملابس واسعة وطويلة، بألوان باهتة ومظلمة تميل للبيج والكحلي والرمادي، لا تهتم بتفاصيل مظهرها ولا بشعرها، كما أنها لا تستخدم مستحضرات التجميل كما لو أن الحياة فقدت ألوانها بداخلها، ليترجم ذلك ببراعة حالتها النفسية الهشة، واضطرابها الذي لا تصرّح به.ورغم تصاعد الأحداث في الحلقة، ظل حضور رباب محاطًا بالجمود والقلق غير المُفصح عنه، في مشهد المواجهة بين طارق (أحمد السعدني)، وزوجها وسام (محمد شاهين)، حين اعتدى طارق عليه بالضرب بعد اتهامات نيللي ( أمينة خليل) بالتعدي عليها، لم تظهر رباب أي ردة فعل، لم تدافع عن زوجها، ولم تصدق على كلام نيللي، فقط وقفت في المنتصف كأنها سجينة بين خوفها وذهولها.رباب في "" تقدم نموذجًا لشخصية مضطربة، تخفي عاصفة داخلية خلف ملامح جامدة وصمت قاتل، وتنجح في تجسيد ذلك بخيارات واعية في الأداء، لتجعل الجمهور يتساءل عن سبب هدوءها الكبير.يمكنكم قراءة.. يسرا اللوزي تكشف لـ صابر أسرار معبد دندرة في المداح أسطورة العهديتناول المسلسل أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، إذا تسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».