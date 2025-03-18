شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 2.. نيقولا معوض يمنع ياسمين صبرى من استقبال أهلها بالصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "فاطمة" وفاء عامر و"صبري" عزت زين وابنهما "أحمد" عابد عناني، لزيارة ابنتهما "زينب" ياسمين صبري في يوم الصباحية وإحضار الطعام معهم.

استيقظت "زينب" من النوم وأثناء ذهابها لفتح الباب، استوقفها زوجها "أسامة" نيقولا معوض، وأخبرها أن تستكمل نومها كأنهما غير موجودين، وأصر على هذا الأمر لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة قيام "أسامة" نيقولا معوض بطلب الزواج من "زينب" خلال الأسبوع المقبل، ولكنها رفضت هي وأهلها على هذا الإستعجال وطلبت منه مهلة شهر على الأقل، ووافق على ذلك.

وبعد مرور شهر تزوجت "زينب" ياسمين صبري من "أسامة" نيقولا معوض"، وعمت حالة من الفرح والسعادة عليهما وعلى أهلها، وظهرت "نانسى" مها نصار ضمن صديقاتها في حفل الزفاف، والتي أمسكت ببوكيه الورد بعدما القته "زينب".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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