شكرا لقرائتكم خبر عن زواج ياسمين صبري من نيقولا معوض فى مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "أسامة" نيقولا معوض بطلب الزواج من "زينب" خلال الأسبوع المقبل، ولكنها رفضت هي وأهلها هذا الاستعجال وطلبت منه مهلة مدتها شهرا على الأقل، ووافق على ذلك.

وبعد مرور شهر تزوجت "زينب" ياسمين صبري من "أسامة" نيقولا معوض"، وعمت حالة من الفرح والسعادة عليهما وعلى أهلها، وظهرت "نانسى" مها نصار ضمن صديقاتها في حفل الزفاف، والتي أمسكت ببوكيه الورد بعدما القته "زينب".

وشهدت الحلقة حالة الغيرة التى تسيطر على "نانسى" بعد خطوبة صديقتها "زينب" ياسمين صبري من "أسامة" نيقولا معوض" وهو شخص جيد مادياً.

وجلست "نانسى" مع خطيبها الذى يجسده محمد دسوقي، وأخبرته بأنها غير سعيدة معه، وأن كل شيء لن يتغير وسيظل كما هو، وأخبرته بأنها لا تريد استكمال هذه الخطوبة وأنها تريد أن تعيش ولديها فيلا وسيارة، وأعطته الدبلة وأخبرته بأنها لن تستطيع استكمال هذه الخطوبة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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