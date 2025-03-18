شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار فى مسلسل الأميرة ظل حيطه.. الصراع الداخلى بين الصداقة والطموحات المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاقة أول حلقتين من مسلسل الأميرة ظل حيطه، على قناة ON، ظهرت الفنانة مها نصار في شخصية "نانسى" صديقة ياسمين صبري، والتي تعمل معها في متجر للملابس، ورغم أن الصداقة تجمعهما إلا أنها تخفى صراعا داخليا بعد ظهور "أسامة" نيقولا معوض الذى حاول الوصول لقلب "زينب" ياسمين صبري، فاستطاعت مها نصار أن تحير الجمهور بين الصديقة المقربة التي تدعم صديقتها وما بين غيرتها منها بسبب نصيبها التي تراه جيداً.

في الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة ظل حيطه، أدت الفنانة مها نصار شخصية "نانسى"، بشكل معقد يعكس تفاعلاتها العاطفية والجوانب المختلفة من شخصيتها، حيث دار بينها وبين محمد دسوقي الذى يجسد دور خطيبها حوار جاف، حيث ظهرت الغيرة عليها بعد إرسال أسامة "نيقولا معوض" بوكيه ورد فخما إلى "زينب" ياسمين صبري، لتعامل خطيبها معاملة سيئة لعدم تفكيره في إهدائها بوكيه ورد أو أي هدية، لينتبه خطيبها بذلك ويقوم في المرة التي تليها بإحضار بوكيه ولكن "نانسى" أظهرت قسوة وجفافًا في تعاملها معه، وألقت بالبوكيه في الأرض بتصرف حاداً، وهذا يعكس الشخصية التي تؤديها مها نصار، والتى صدرت من خلالها الغيرة والتنافس مع "زينب" والغيرة هنا ليس المقصود الجانب العاطفي فقط، ولكن الصراع أيضاً على الأشياء المادية والاجتماعية وسعيها وراء حياة أفضل في هذين الجانبين.

وقيام "نانسي" بإنهاء خطوبتها وإعطائه الدبلة، يدل على رغبتها في السعي وراء حياة مختلفة شعارها هو الجانب المادي والاجتماعي، فرغبتها في التغيير والمُضي قدما نحو حياة مليئة بالرفاهية تعكس تطلعاتها المادية التي قد تكون جزءًا من شخصيتها الأنانية أو طموحاتها الكبرى.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يُعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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