شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد يواجه تحديا كبيرا أمام فتحى عبد الوهاب فى ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أحمد عبد الحميد (الشيخ مصطفى) تحدياً كبيراً أمام فتحى عبد الوهاب (حمادة) فى مسلسل ظلم المصطبة، قد يهدد حياته الاجتماعية وعمله بسبب الصديقين المتشاحنين الذى تربطه بأحدهما صلة قرابة وبالآخر صلة عمل، فكيف يتصرف؟ وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch It.

يطل علينا الشيخ مصطفى فى حالة من الهدوء وقلة الحيلة بعدما باءت محاولته للصلح بين الحاج حمادة ( فتحى عبدالوهاب) وصديقه حسن (إياد نصار) بالفشل، بل ومع تطور الأحداث نتيجة المواجهة التى حدثت بينهما أصبحت الأمور أكثر تعقيداً.

يظهر ارتباك الشيخ مصطفى حينما يطلب منه الحاج حمادة فيما يشبه التهديد المبطن، اعتبار نفسه فى أجازة مفتوحة من العمل إلى أن ينجح فى إثناء حسن ابن خالته عن الرجوع للعيش في البلد مرة أخرى، كما يطلب منه أن يصرف نظر عن فكرة الزواج من رحاب ابنة أخت هند فى الوقت الحالى إلى أن يجد جديد.

مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي ومحمد علي رزق وفاتن سعيد، ومن إخراج محمد على.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025