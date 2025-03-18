شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. والدة وسام تتوعد طارق وزوجته بعد الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، مشهدا لوالدة "محمد شاهين – وسام" مع زوجته "يسرا اللوزي – رباب" التي توعدت فيها أن تلاحق "أحمد السعدني – طارق" وزوجته "أمينة خليل - نيللي" على ما قدموه ضد ابنها وسام واتهامه بهتك العرض، وسط حالة من الغموض لـ رباب التي تعلم شيئا ما ولا تبيح به حتى الآن.

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عددا من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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جانب من الحلقة الثانية



نيللي وطارق