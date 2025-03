شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 3.. دنيا سمير غانم تحقق حلمها وتنضم لفريق المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، تحقيق حلمها وانضمت إلى مسرح الجامعة، وصعدت على المسرح لتغني أغنية لينبهر الجميع بصوتها، لتنضم إلى المسرحية للتمثيل والغناء مما جعل نسمة "أميرة أديب" تغير منها، لتفكر كيف تضايقها.

كما حرصت داليا "فدوى عابد" صديقة عايشة على مساعدتها في شراء ملابس وأدوات تجميل، حتى تستكمل حياتها الجامعية، وتستعيد شغفها مرة أخرى بعد الفرصة التى جاءت لها وتقمصت شخصية بنت شقيقتها فاطيما وانضمت للجامعة مكانها حتى تأتى من أمريكا.

مسلسل عايشة الدور يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025