شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 2.. تامر شلتوت يختطف ابن شقيقة أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة الثانية فى مسلسل الغاوي، يبدأ تامر شلتوت رحلة البحث عن أحمد مكي بعد استيلائه على أموال الخواجة، الذي يعتبر شلتوت ذراعه اليمنى.

وبعد تعذر تامر شلتوت العثور على أحمد مكي، يتوجه إلى منزله من أجل تفتيشه، وبعدها يقوم بخطف ابن شقيقة مكي لإجباره على إرجاع المسروقات التي حصل عليها من الخواجة.

قصة مسلسل الغاوي

وتدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.